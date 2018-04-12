Директор ЦРУ Майк Помпео рассказал о нескольких сотнях недавно погибших в Сирии русских. Его слова передает «Лента.ру» со ссылкой на AFP.

«Пару недель назад в Сирии русские повстречались с достойным противником, и пара сотен погибло», — такое заявление Помпео сделал в Сенате США на слушании, посвященном его назначению на пост госсекретаря США.

Помпео не уточнил, о чем именно идет речь. Скорее всего, он имел ввиду погибших в феврале в результате американских авиаударов в Сирии российских наемников.

В наступлении на позиции поддерживаемых США курдов у нефтяных полей «Коноко» принимали участие просирийские вооруженные отряды при поддержке иранских, иракских и афганских бойцов. Сообщалось, что среди наступавших была группировка ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ»), под вывеской которой действует часть российской ЧВК Вагнера. Данные о погибших россиянах разнятся: сообщалось, что жертвами могли стать от 11 до 200 человек.

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