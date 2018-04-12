В Барде сгорел микроавтобус, перевозивший рабочих. Как сообщает АПА, инцидент произошел в селе Шахвелилер. Во время движения внезапно загорелся микроавтобус марки «РАФ» с номерным знаком 66-ВC-806, управляемый Анаром Набиевым 1981 г.р. На место происшествия были привлечены сотрудники пожарные и врачи скорой помощи.

Пострадавшие при происшествии Сафарова Сальбиназ, Шарифова Гиля, Мамедова Халима, Мамедова Рена, Гаджиева Шакура, Рагимов Эльмир, Мамедова Эльнар, Мамедова Аиша и Эльнур Мамедов доставлены в Агдамскую районную больницу.

Состояние Эльнура Мамедова оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.

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