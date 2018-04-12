«Мы будем развивать отношения с Азербайджаном в различных отраслях».
Об этом Report заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, у российско-азербайджанских отношений большая перспектива.
«Безусловно мы будем развивать отношения с Азербайджаном, нацеленные на реализацию интересов народов наших стран в различных отраслях на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе», — сказала представитель МИД РФ.
Мария Захарова также пообещала на следующем брифинге предоставить цифры и факты, отражающие развитие российско-азербайджанских отношений.