Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Б.Йылдырым поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал успехов в президентской деятельности во благо азербайджанского народа.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность Бинали Йылдырыму за внимание и поздравления.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Бинали Йылдирым выразили уверенность в том, что наши дружеские и братские отношения будут продолжать успешно развиваться.

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