Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с пожаром в строящемся многоэтажном жилом доме.

Пожар вспыхнул на верхнем этаже здания.

В настоящее время пожарные службы Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям находятся на месте происшествия. О ходе тушения пожара будет предоставлена дополнительная информация.

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В строящемся многоэтажном здании в Баку начался пожар.

Как сообщает с места происшествия сотрудник Report, инцидент зарегистрирован на территории 7-го микрорайона Бинагадинского района.

Пожар зарегистрирован на верхнем этаже здания.

На место происшествия привлечены живая сила и техника Бинагадинской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны.

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