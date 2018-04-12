Настроенность ряда политических сил к негативному восприятию президентских выборов в Азербайджане была очевидна еще до проведения самих выборов.

Об этом сказала в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На выборах в Азербайджане присутствовало большое количество наблюдателей. Это были как наблюдатели от отдельных стран, так и от международных организаций. Настроенность целого ряда политических сил к негативному восприятию президентских выборов в Азербайджане была очевидна еще до проведения самих выборов. Мы видим такое отношение и от ряда западных неправительственных организаций, и официальных представителей западных стран. Эти страны и организации продемонстрировали ангажированный, заранее сформулированный подход», — сказала она.

Minval.az