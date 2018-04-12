Сегодня днем жители села Уджан Арагацотнской области Армении перекрыли межобластную трассу в знак протеста против действий республиканского Минтранса. В акции участвуют более 200 человек.

Сообщается, что протесты вызвали огромные штрафы, которыми облагаются местные водители самосвалов за перевес грузов, в частности – при перевозке строительного камня. В условиях нищенской зарплаты перевес – единственная возможность прокормить семью. Штраф за перегрузку – 500 тыс драмов (свыше $1000).

Переговоры с митингующими провел представитель областной администрации.

В сельской администрации Уджана сообщили, что представители транспортного ведомства обещали пересмотреть правила грузоперевозок, передает Sputnik Армения. Однако протестующие не расходятся, требуя отмены и прошлых актов о правонарушениях.

Minval.az