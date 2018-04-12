Выход российских военных кораблей из порта базы Военно-морского флота России, расположенной в сирийском Тартусе, связан с мерами безопасности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает «Интерфакс».

«При возникновении возможности угрозы нападения компактно находящиеся у причалов корабли выходят в зону ближнего маневрирования для того, чтобы одним боеприпасом не было уничтожено более одного судна», — пояснил Шаманов.

Он рассказал, что при угрозе корабли рассредотачиваются в открытых водах, «тем самым повышают свою живучесть». «Обычная практика», — заключил депутат.

Читайте также: Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус

Minval.az