«Я ознакомился с заявлением Международной наблюдательной миссии по выборам в связи с президентскими выборами. Так как я хорошо осведомлен, как некоторые организации в Европе понимают сотрудничество со своими партнерами, то не удивлен тому, что заявление было представлено именно в таком варианте».

Как сообщает АПА, об этом написал помощник президента Азербайджана по внешней политике, завотделом АП Новруз Мамедов на своей страничке в «Facebook».

«Прежде всего, неправильно настолько преувеличивать, что это за международная наблюдательная миссия? Во-первых, большинство представителей наблюдательной миссии по выборам (не могу понять, почему она себя называет международной) положительно отозвались о выборах. А где же демократия?

Во-вторых, не считаться с мнением других многочисленных миссий, которые по авторитету не уступают этой Наблюдательной миссии (непризнание других сторон уже стало плохой привычкой этих структур), и распространение заранее подготовленного отчета о предварительных результатах (что также стало традицией) является неуважением к избирателям страны, ее народу, воле людей, их выбору. Если эти представители Наблюдательной миссии считают, что эту позицию разделяют миллионы избирателей, то они полностью ошибаются. Перед тем, как принимать такое предвзятое, далекое от правды решение, было бы хорошо хоть немного подумать», — отметил он.

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