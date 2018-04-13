Семилетняя американка Монтана Кенни (Montannah Kenney) покорила высочайшую точку Африки. Вместе с мамой она поднялась на 5895 метров над уровнем моря, став самой молодой представительницей своего пола, когда-либо достигавшей знаменитой вершины.

Мама с дочерью решились на поход после новостей о том, что прошлым летом на вершину поднялся восьмилетний мальчик. Перед поездкой в Африку они тренировались в родном Остине (штат Техас, США). Как пишет издание «Вокруг света», на Килиманджаро пара отправилась в составе группы из 25 человек.

По словам Холли, матери девочки, Монтана во время восхождения ни на что не жаловалась, хотя погодные условия были не самыми благоприятными — почти каждый день шел дождь и снег. Свой «поход к облакам» мама с дочерью посвятили памяти отца Монтаны, который скончался несколько лет назад.

Minval.az