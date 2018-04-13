Серена Уильямс опубликовала совершенно очаровательное фото. Для него она позировала, сидя на краю бассейна со своей 7-месячной дочкой Олимпией, которую теннисистка облачила в симпатичное полосатое платьице. Поклонники Уильямс оживленно обсуждают новый снимок. «Какая милашка!» — прокомментировал фото один из многочисленных фанатов Уильямс. «Удивительно забавный и трогательный ребенок!» — умилился другой. Многие отметили, что и сама Серена тоже в отличной форме.

36-летняя Уильямс признается, что после рождения дочери она не разлюбила теннис, Серена по-прежнему жаждет играть и побеждать. Однако приоритеты в ее жизни теперь изменились. Теннисистка утверждает, что теперь главное для нее — обожаемая Олимпия. Кроме того, Уильямс запланировала родить еще одного ребенка! «Я определенно хочу двоих детей. И, будем надеяться, мое желание осуществится. Правда, не прямо сейчас. Я не знаю, сколько еще буду играть в теннис, но пока я еще не закончила карьеру!» — заявила на днях 23-кратная победительница турниров Большого Шлема. Ее слова приводит издание 7Дней.

«Сейчас я абсолютно счастлива. Однако не стоит думать, что мне все дается просто. Дело в том, что я просто одержима страстью делать все «по максимуму». Причем, не важно, чего это касается — моих материнских обязанностей, тенниса или моих попыток заниматься дизайном. А совмещать все очень и очень нелегко!» — призналась Уильямс.

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