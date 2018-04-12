Уроженца республики Азербайджан, получившего три года за обстрел сотрудников ДПС, объявили в федеральный розыск. Об этом изданию 62ИНФО сообщил адвокат второго осужденного.

По его словам, Бахлул Джафар оглы Джафаров не явился на оглашение приговора 26 марта. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Информацию также подтвердили в пресс-службе Рязанского областного суда.

Напомним, двух уроженцев республики Азербайджан, обстрелявших рязанских сотрудников ДПС, приговорили к 19 годам лишения свободы на двоих. Одного из молодых людей признали виновным в посягательстве на жизнь двух сотрудников правоохранительных органов, в применении насилия в отношении представителя власти и в незаконном хранении оружия (статья 317, часть 2 статьи 318, часть 1 статьи 222 УК РФ). Ему назначили 16 лет строгого режима.

Второй получил три года колонии общего режима за угрозу применения насилия в отношении сотрудников ДПС.

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2016 года первый подсудимый порезал лицо сотруднику полиции и скрылся. Вскоре в Михайловском районе экипаж ДПС остановил для проверки Opel, в котором оказались разыскиваемый и его товарищ.

Пытаясь скрыться, они выстрелили в сотрудников из незаконно приобретённого обреза и травматического пистолета. Никто не пострадал, стрелков задержали.

Minval.az