Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву в связи с повторным избранием на пост президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает официальный сайт главы государства, в письме говорится:

«Победа на прошедших выборах является доказательством высокой поддержки народом Азербайджана проводимой Вами политики, направленной на дальнейшее приумножение благосостояния граждан и укрепление авторитета страны на международной арене.

Желаю Вам новых успехов в этой ответственной должности на пути процветания братского Азербайджана и плодотворного осуществления всех намеченных планов. Также хочу отметить ваш большой вклад в упрочение отношений между Казахстаном и Азербайджаном, основанных на крепкой дружбе и доверии.

Уверен, что сложившееся стратегическое сотрудничество между двумя странами будет и дальше динамично развиваться на благо светлого будущего наших народов», — говорится в письме. Глава государства пожелал мира и процветания братскому народу Азербайджана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев от себя лично и от имени народа Казахстана поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах президента Азербайджанской Республики

Minval.az