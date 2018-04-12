3 мая в рамках совместной культурной программы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Посольства Италии в Азербайджане в Театре оперы и балета состоится показ спектакля «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини.

Партию Чио-Чио-Сан будет исполнять известная итальянская оперная певица Сильвана Фроли. Ее гастроли с большим успехом проходили в оперных театрах Бельгии, Германии, Норвегии, Англии, Испании и в США. В этот день в роли Шарплеса выступит солист Национальный оперы Украины, Заслуженный артист Украины Дмитрий Гришин.

В спектакле также примут участие ведущие солисты Театра оперы и балета — Заслуженные артисты Азербайджана Фарид Алиев (партия Пинкертона), Сабина Вахабзаде (партия Сузуки), Алиахмед Ибрагимов (партия Горо), а также солисты Турал Агасиев (партия Ямадори) и Сабина Ахмедова (партия Кэт).

Оперой будет дирижировать известный итальянский дирижер, профессор, главный дирижер Македонского государственного театра оперы и балета Якопо Сипари ди Пескассероли. Он также является приглашенным дирижером Катарского филармонического оркестра, Стамбульского национального симфонического оркестра, оркестра Национального театра Белграда и симфонического оркестра Мексики.

Показ оперы «Мадам Баттерфляй» в таком звездном составе несомненно явится важным событием в культурной жизни города и доставит огромное удовольствие любителям оперного искусства.

Minval.az