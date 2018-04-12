Наверняка, каждая женщина, читающая эту заметку, воскликнет: «Словно про меня писали!» И будет права, потому что так оно и есть. Сценарий у всех один и тот же: зайти на страницу понравившейся в Фейсбуке женщины, прислать ей запрос в друзья или письмо, текст которого не блещет индивидуальностью и разнообразием.

Вообще с появлением в нашей жизни социальных сетей значительно раздвинулся горизонт мужских возможностей. То ли дело знакомства в недалеком прошлом, лет эдак 30 назад. Подошел с букетом цветов к понравившейся девушке (а то и проследив сначала весь ареал ее обитания: дом, институт, адреса родственников и подружек, которых она радует периодическими визитами). И признался: дескать, нравитесь вы мне. Давайте встречаться! И было всего два варианта: либо «да», либо даренным букетом по физиономии. И ничего. Жили-не-тужили, знакомились, женились, расставались и снова знакомились. Но технический прогресс все же сделал свое черное дело, плотно внедрив народ в виртуальное пространство, засосавшее, словно вантус, всех и вся.

Не перестаю удивляться!

Правильно говорил Козьма Прутков, хотя на самом давно бы пора уже и привыкнуть ко всему, что видишь порой в виртуале. Но нет! С каждый днем попытки «склеить» женщин становятся все изощрённее, невероятнее и парадоксальнее. Не так давно автор заметки был просто шокирован неожиданным письмом, полученным в «личку» от женщины, попросившей добавить ее в список друзей. Автор добавил, и даже посмотрел на фотографии вышивок и домашней выпечки на странице новой «подруги». И вот тут начинается самое интересное, и события эти обязательно нужно воссоздать в виде исторического диалога. Итак, новая «подруга» пишет в личку:

— Привет. Давайте знакомиться! Я – Мухтар.

— Как Мухтар? Это же женский профайл вроде?

— Да, женский. Но я мужчина.

— Что-то я не поняла… Вы психологически считаете себя женщиной, вам нравится переодеваться в женскую одежду, что ли?

— Какая женская одежда? Вы что? Я мужик!

— Да ладно! Как-то не верится, может быть, вы любите, когда мужчины в брюках доминируют над мужчинами в юбках?

— Хватит да. Не понимаешь, что ли? Я женатый человек, и поэтому не могу открыть профиль со своей фотографией. Жена увидит – скандал закатит. Она из района, несовременная.

— А если вы женаты, зачем пишете письма женщинам? Вам что, жены мало?

— Она несовременная, с ней неинтересно. Так что? Будем кайфовать с тобой? У меня машина, полно денег, я тебя обеспечу, потому что не жадный.

На этом пространный диалог резко прервался, потому что автор заметки – не то что с перепугу, а больше из соображений брезгливости и презрения – легким кликом компьютерной мышки отправил мужеподобную «подругу» (или женоподобного «друга») в вечный бан.

И такое недоразумение случается каждый божий день. Под какими только личинами не проявляют себя любители случайных знакомств: то благотворителями прикинутся, то зоозащитниками, то полицейскими, то врачами (да, не удивляйтесь). Гораздо честнее поступали «гориллоподобные» «маччо» местного разлива, присылающие свои фото, на которых были запечатлены их основные «достоинства» в виде накаченного пресса, красных мокасин, причесок а-ля «Мирей Матье» и кальяна, раскуренного в недрах третьесортных бакинских забегаловок. Ну, или стандартная поза около тачки (чаще всего чьей-то). А то и представители криминального мира (или «косящие» под таковой) начинают присылать запросы. Не так давно автор заметки заблокировал странный профайл, именуемый «Живу – грешу, умру — отвечу». Был еще «Privet vsem voram», отправившийся в бан вслед за «криминальным авторитетом». Одно хорошо: во всяком случае, видя подобные аватарки и странные ники, сразу понимаешь, что им самое место ЧС, куда и отправляешь незадачливых любителей случайных знакомств навсегда.

Что касается более изворотливых и изобретательных ловеласов, то тут все гораздо сложнее: под любыми личинами вотрутся в список друзей. Если честно, автор заметки завидует белой завистью людям, не являющимся общественными деятелями, и строго ограничивающим для посторонних вход в свою виртуальную жизнь. Но у людей, считающихся персонами публичными, все по-другому: необходимо читательскую аудиторию набирать, социальные вопросы поднимать, благотворительностью заниматься. Вот и лезут всякие персонажи из виртуального пространства. И что только не предлагают: начиная от половых извращений и заканчивая просьбой одолжить денег (бывает и секс – за деньги).

С учетом всего вышесказанного Сэму Тейлор-Джонсону стоит снять еще один вариант своих знаменитых оттенков серого. Но только в качестве сценария брать не очередную нелепицу в виде нашумевшего романа писательницы Э. Л. Джеймс, сколотившей на своих эротических фантазиях миллионы долларов, а просто зарегистрировать аккаунт в Фейсбуке на территории нашей страны. И все! Получится такой грандиозный секс-бомбастик с элементами триллера, фантастики, БДСМ, криминала, драмы (социальной и политической), зоо- и биологии. Уверена, что этот фильм возьмет на один «Оскар» больше, чем взял когда-то «Титаник».

А если серьезно, то на самом деле есть в этом всем и доля трагизма: куда подевался настоящий азербайджанский мужчина – строгий, мудрый, заботливый? Куда? Ау, кищи, я тебя не слышу!

Яна Мадатова

Minval.az