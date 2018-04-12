Банк «Российская финансовая корпорация» (РФК), попавший под санкции США, является главным банком для проведения расчетов между Сирией и Россией, передает Лента.ру со ссылкой на The Bell.

«Официально Минфин США обосновал включение РФК в санкционные списки тем, что этот банк принадлежит «Рособоронэкспорту», который за десятилетие поставил в Сирию оружие на миллиарды долларов, а также оказывал материальную, финансовую и технологическую поддержку правительству страны», — отмечает The Bell.

С Сирией работал в основном РФК, о других кредитных организациях не известно, сказал один из собеседников портала.

Темпбанк, проводивший платежи между Сирией и Россией, в прошлом году попал под санкции США. Его отключили от системы SWIFT, а осенью 2017 года ЦБ отозвал у него лицензию. Вторым пострадавшим из-за Сирии стал Русский международный банк, собиравшийся организовать «прозрачную систему международных расчетов» с Дамаском в партнерстве с Республиканским банком из Южной Осетии. Но после этого объявления Банк России лишил кредитную организацию лицензии за «высокорискованное кредитование».

Главные клиенты РФК — контрагенты госкорпорации «Ростех», куда входит и «Рособоронэкспорт».

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