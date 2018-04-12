Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не присоединится к военным ударам по сирийскому правительству, передает Reuters.

«Германия не примет участия в возможном — пока не было никаких решений, я хочу подчеркнуть — военным действиям», — заявила Меркель.

При этом она подчеркнула, что поддерживает усилия Запада, направленные на то, чтобы показать, что использование химического оружия неприемлемо.

«Но мы поддерживаем все, что делается, чтобы показать, что использование химического оружия неприемлемо», — сказала Меркель.

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