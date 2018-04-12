Экс-кандидат в президенты Председатель партии «Альтернативный Народный Фронт» Рази Нурулаев озвучил в блиц-интервью изданию Minval.az идею создания Исламской модели, а также рассказал о том, как поздравил И. Алиева с победой на выборах.

— Рази муэллим, последнюю неделю электорат социальных сетей обсуждает вашу предвыборную программу, в которой вы, в частности, указали, что поможете устроить жизнь всех незамужних женщин страны. Вы говорили, что это будет возможно, если вы станете президентом страны. Но президентом вы не стали. Итоги выборов в стране уже известны, но, тем не менее, давайте вернемся к этому вопрос.

— На самом деле это довольно серьезный вопрос, но я попытаюсь рассказать вкратце. Я хотел представить обществу новую исламскую модель, программа, которая в данный момент находится на стадии разработки. И одним из пунктов этой программы, было озвученною мной предложение в отношении устройства личной жизни незамужних женщин страны. Вообще эта модель предусматривает так же и помощь в социальном плане, ведь в стране много женщин-инвалидов, женщин, не имеющих материальной возможности выйти замуж. Ведь замуж не выходят по множеству причин. Мы все говорим о чистоте Ислама, и у нас восточный менталитет, который не воспринимает женщин, которые строят свою личную жизнь не по канонам Ислама. А мы хотим, чтобы все женщины нашей страны были счастливы. Согласно модели, государство должно давать стимул, мотивацию. К примеру, мужчина и женщина любят друг друга, но у них нет материальной возможности связать свои судьбы узами брака. В этом случае государство выделяет им какой-то участок земли, или берет на себя расходы по учебе, по воспитанию детей, или же дарит квартиру этим людям. Вот это и есть чистота Ислама.

— Очень интересная на самом деле социальная программа. Скажите, она уже озвучена Вами в соответствующей инстанции? Она на самом деле может быть внедрена, и идут ли уже реальные разработки по плану?

— Это государственная программа, и поддержку как правило дают Фонды внутри министерства Социальной защиты, а также лица, проявляющие личную инициативу, частные инвесторы. Ведь есть люди, помогающие от имени Ислама. Это тоже часть помощи, и немалая часть. Для нас главное – люди, их жизнь, их личное счастье, это достойная жизнь и мужчин и женщин. И не только в личном плане, но еще и в плане материальном: чтобы была хорошая работа, обеспечение, чтобы не было нужды ни в чем. Мы подготавливали программу на основе исследований программ, уже запущенных в Швеции, Финляндии, Норвегии и Японии. Самая актуальная и распространенная и популярная модель, конечно же, шведская.

— В СМИ распространились новости о том, что Зазид Орудж и Гудрет Гасангулиев позвонили президенту Азербайджана И. Алиеву и поздравили с победой на выборах. Скажите, Вы тоже позвоните господину президенту?

— Я не звонил И. Алиеву, потому что у меня нет номера его личного телефона. Но все же я его уже поздравил, кроме того, озвучил свои пожелания и предложения дальнейшего сотрудничества.

Яна Мадатова

Minval.az