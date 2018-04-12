10 апреля 2018 года Ученый Совет Азербайджанской Государственной Академии Художеств за неоценимый вклад и помощь в развитии молодых и талантливых студентов присудил г-ну Фархаду Ахмедову звание Почетного Доктора Академии.

Фархад Ахмедов является ценителем и коллекционером произведений искусства с международной репутацией. В его коллекции сотни произведений мирового, российского и азербайджанского искусства высочайшего уровня.

Одновременно Фархад Ахмедов является и крупнейшим меценатом. Он многие годы щедро вкладывает свои средства в укрепление духовного и интеллектуального потенциала Азербайджана, в популяризацию и продвижение лучших представителей азербайджанского искусства в ведущих культурных центрах мира.

Особое внимание Фархад Ахмедов уделяет поддержке художественных проектов талантливой молодежи. В Азербайджанской Государственной Академии художеств в течение десяти лет при спонсорской поддержке Фархада Ахмедова проводятся выставки и конкурсы. Их победители получали возможность поездки за границу для посещения известных музеев, где они знакомились с лучшими образцами мирового художественного наследия. Двадцати пяти самым талантливым студентам Академии Художеств г-ном Ахмедовым выплачивается специальная стипендия.

По приглашению Фархада Ахмедова высокопоставленные зарубежные гости посещали Академию Художеств, знакомились там с творчеством молодых художников. По итогам этих визитов зарубежные гости каждый раз отмечали их высокое духовное развитие. Так Князь Монако Альбер II особо отметил, что высокий художественный уровень студентов Академии его приятно удивил.

В ответном слове при вручении ему почетной награды г-н Фархад Ахмедов поблагодарил Ученый Совет Академии за высокую оценку его деятельности и сообщил о своем решении увеличить вдвое как число стипендиатов среди студентов Академии, так и ее объем, расширить количество зарубежных поездок талантливой художественной молодежи, в том числе в Париж и Мадрид.

Minval.az