42-летний Андреас Нидербихлер, один из ведущих пластических хирургов Германии, обвиняется в убийстве любовницы. Перед оральным сексом мужчина обсыпал свой член кокаином, и спустя некоторое время 38-летней женщине стало плохо, передает «Лайф».

Андреас Нидербихлер, главный врач клиники пластической хирургии в Саксонии-Анхальт, искал девушек для секса на сайтах знакомств. Одной из них стала неназванная 38-летняя женщина, которая согласилась переспать с хирургом и пришла к нему домой 10 февраля. Через некоторое время после орального секса новой любовнице Андреаса стало плохо и она потеряла сознание.

Женщину немедленно доставили в больницу, но спасти её так и не удалось. Экспертиза установила, что причиной смерти стала реакция на кокаин. В дальнейшем выяснилось: Андреас Нидербихлер регулярно «угощал» любовниц наркотиком, не предупреждая их об этом. Сразу три женщины сообщили полицейским, что испытывали странные ощущения после секса с врачом.

Теперь пластическому хирургу предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений, повлёкших смерть человека. Тем не менее Андреас Нидербихлер не арестован, так как в данный момент он проходит лечение от наркотической зависимости в одной из немецких клиник.

Minval.az