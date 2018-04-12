Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены ядом «Новичок». Об этом говорится в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает Газета.ру со ссылкой на Sky News.

Таким образом, ОЗХО подтвердила версию британской стороны.

Эксперты обнаружили частицы отравляющего вещества в пробах, взятых с места отравления Скрипалей в Солсбери. Яд также был найден в образцах крови Скрипалей, сообщает Sky News.

В ОЗХО подчеркнули, что найденное вещество не содержало примесей.

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