Пресс-конференция наблюдателей ОБСЕ по выборам президента Азербайджана была прервана местными журналистами, которые раскритиковали отчет, передает РИА Новости.
Глава азербайджанского информагентства «Сес» Бахруз Гулиев после заявлений миссии о нарушениях обвинил наблюдателей в том, что выводы были подготовлены заранее. Началась перепалка.
Наблюдатели прервали пресс-конференцию, но спустя несколько минут вернулись и продолжили оглашение своих оценок.
Азербайджанские журналисты сорвали пресс-конференцию наблюдателей ОБСЕ в Баку. pic.twitter.com/UW6LO7Gih7
— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 12 апреля 2018 г.