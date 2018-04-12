Пресс-конференция наблюдателей ОБСЕ по выборам президента Азербайджана была прервана местными журналистами, которые раскритиковали отчет, передает РИА Новости.

Глава азербайджанского информагентства «Сес» Бахруз Гулиев после заявлений миссии о нарушениях обвинил наблюдателей в том, что выводы были подготовлены заранее. Началась перепалка.

Наблюдатели прервали пресс-конференцию, но спустя несколько минут вернулись и продолжили оглашение своих оценок.

Minval.az