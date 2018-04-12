Пресс-конференция наблюдателей ОБСЕ по выборам президента Азербайджана была прервана местными журналистами, которые раскритиковали отчет, передает РИА Новости.

Глава азербайджанского информагентства «Сес» Бахруз Гулиев после заявлений миссии о нарушениях обвинил наблюдателей в том, что выводы были подготовлены заранее. Началась перепалка.

Наблюдатели прервали пресс-конференцию, но спустя несколько минут вернулись и продолжили оглашение своих оценок.

Азербайджанские журналисты сорвали пресс-конференцию наблюдателей ОБСЕ в Баку. pic.twitter.com/UW6LO7Gih7 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 12 апреля 2018 г.

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