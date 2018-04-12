Сегодня лидер Партии Единого народного фронта Гудрат Гасангулиев позвонил президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщили АПА в избирательном штабе ПЕНФА, Гудрат Гасангулиев поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана, пожелал удачи в деятельности во благо Азербайджана и процветания его народа.

Захид Орудж тоже позвонил Ильхаму Алиеву.

Занявший второе место по результатам президентских выборов Захид Орудж поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах, выразил наилучшие пожелания и пожелал больших успехов в его почетном посту ради будущего процветания нашего народа.

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