Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ, сообщает РИА «Новости».

«Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», — заявил президент Украины на киевском форуме по безопасности.

По его словам, также должна быть инвентаризирована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам страны.

Minval.az