Владельцев Android-смартфонов атаковала вредоносная программа. Она маскируется под альтернативным клиентом WhatsApp и ворует личные данные пользователей. Об этом сообщает Malwarebytes Labs, передает Life.ru.

Самозванец распространяется в соцсетях и выдает себя за WhatsApp Plus. Он загружается на гаджет при переходе по определённой ссылке, а после установки рекомендует установить дополнительное приложение под видом клиента мессенджера.

По информации специалистов, это вредоносное приложение. Оно собирает личные данные пользователей и передаёт их третьим лицам. Так что в случае обнаружения двойника у себя на Android-устройстве, его следует сразу же удалить.

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