В Центральную избирательную комиссию в день голосования в целом поступило около 300 обращений, которые были информационного характера.

Об этом на пресс-конференции в Баку, посвященной результатам прошедших 11 апреля президентских выборов, заявил глава ЦИК Мазахир Панахов.

«В ЦИК не поступало жалоб в связи с выборами», — сказал он.

Он также выразил отношение к распространенным в социальных сетях видеокадрам в связи с президентскими выборами.

«Как только появилась информация в соцсетях, мы провели оперативное расследование, информация не подтвердилась», — сказал он.

Minval.az