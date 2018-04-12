Партия Хафиза Гаджиева готовится к митингам, выражая несогласие с итогами президентских выборов в стране.

Об этом, как передает Minval.az, сайту Yenicag.az заявил бывший кандидат в президенты Хафиз Гаджиев, комментируя объявленные результаты президентских выборов, прошедших в стране 11 апреля.

Хафиз Гаджиев заявил, что его партия «Современный Мусават» в качестве протеста против обнародованных итогов готовится к массовым акциям:

«Мы не можем согласиться с обнародованными результатами. Собранные мною голоса приписали ворам, которым они отдали второе и третье место. Какие заслуги есть у этих людей перед страной? Лицам, которые передавали информацию иностранной разведке, отдали второе и третье место.

Они и сами знают, что эти лица не имеют авторитета в народе. Как они могли занять второе и третье место? Это очередная несправедливость по отношению ко меня. Каждый раз мои голоса приписывают двум депутатам, за которых даже родные дети не голосовали.

У всего есть предел. У них фальшивый депутатский мандат и они заняли 2 и 3 место. Так же нельзя. Эти лица сами сказали мне, что по сравнению со мной они не обладают авторитетом. Так что же случилось, почему мои голоса приписали этим ворам? Что это за пристрастность?

Им дают фальшивый депутатский мандат, а мы молчим, присоединяясь к определенным группам, они разбрасываются богатствами страны, мы опять же молчим. Но нельзя же допускать такой несправедливости!

Мы скажем свое слово и потребуем свое право. Мы ждем обнародования официальных результатов по протоколам. Потом определим наши дальнейшие шаги. Наша партия не может терпеть эту несправедливость и подлость. Члены нашей партии готовятся к митингам, мы скажем свое окончательное слово.

Двух воров поддерживают со всех сторон. Большинство стоящих за ними сил – это предавшие главу государства лица. Снова говорю, мы не будем терпеть эту подлость».

После подсчета 100% бюллетеней Ильхам Алиев набрал 86,03%, Захид Орудж набирает 3,11%, Сардар Джалалоглу (Демократическая партия) — 3,03%, Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта) — 3,02%, Хафиз Гаджиев (Современный Мусават) — 1,52%, Араз Ализаде (Социал-демократическая партия) — 1,38%, Фарадж Гулиев (Партия движения национального возрождения) — 1,17% и Рази Нуруллаев (Альтернативный народный фронт) — 0,74%.

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