Форвард мадридского «Реала» в очередной раз доказал, что своих соперников надо уважать.

После матча 1/4 Лиги чемпионов журналисту удалось взять интервью у вратаря итальянского клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффона в микст-зоне. Во время беседы к Буффону подошёл Кристиану Роналду, который прервал интервью, чтобы обнять величайшего голкипера и поцеловать его.

Как передает «Лайф», также Роналду поблагодарил итальянца за великолепный матч и выразил ему слова поддержки. Напомним, что после назначения пенальти в ворота «Ювентуса» Буффон был удалён с поля за споры с судьёй.

Эмоции Буффона понять можно, ведь ранее сообщалось, что для итальянского голкипера это мог быть последний матч в Лиге чемпионов. По окончании нынешнего сезона Джанлуиджи может завершить карьеру футболиста.

Напомним, что в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов «Ювентус» в гостях обыграл «Реал» со счётом 3:0. На 90-й минуте в ворота итальянского клуба был назначен пенальти, который забил Криштиану Роналду. Всего один гол помог вывести «сливочных» в полуфинал.

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