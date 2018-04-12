Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на выборах главы государства, за него проголосовали 86,03% избирателей.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов на пресс-конференции в четверг.

«Завершился подсчет голосов. На выборах президента Азербайджана победил действующий глава государства Ильхам Алиев, за которого проголосовали 86,03% избирателей. Это первичные данные», — сказал М.Панахов.

По его словам, за И.Алиева проголосовали 3 млн 397 тыс. 664 человека.

М.Панахов подчеркнул, что самовыдвиженец Захид Орудж набирает 3,11%, Сардар Джалалоглу (Демократическая партия) — 3,03%, Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта) — 3,02%, Хафиз Гаджиев (Современный Мусават) — 1,52%, Араз Ализаде (Социал-демократическая партия) — 1,38%, Фарадж Гулиев (Партия движения национального возрождения) — 1,17% и Рази Нуруллаев (Альтернативный народный фронт) — 0,74%.

«Явка на выборах составила 74,3%. Выборы прошли дисциплинированно, это подтверждают международные и местные наблюдатели», — отметил он.

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