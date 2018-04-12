«Ангел» всемирно известного бренда женского белья Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол находится на шестом месяце беременности, но не забывает про свой «инстаграм» и подписчиков. Модель часто выкладывает фото со съёмок до беременности, но вдруг решила выложить откровенное фото с большим животом.

Кэндис позирует полностью обнажённой, прикрыв грудь одной рукой.

«Тело расцветает под влиянием духовных и физических изменений… Разве женщины не восхитительны?!», —

Почти 1 млн подписчиков оценил фото Кэндис, указав в комментариях на то, что модель выглядит просто прекрасно.

В январе 2018 года Кэндис названа самой дорогой бикини-моделью в социальной сети Instagram, пишет Лайф.

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