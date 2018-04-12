В четверг в Ясамальском районе Баку состоялось открытие нового здания мечети Гаджи Джавад.

Как сообщается на сайте главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия.

Глава Исполнительной власти Ясамальского района Азиз Азизов проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

Напомним, что в соответствии с поручением президента Азербайджана, в Ясамальском районе по улице Аббаса Мирзы Шарифзаде, 1 построено новое здание мечети Гаджи Джавад.

Minval.az