В одной из военчастей сепаратистов на оккупированных территориях Азербайджана, офицер изнасиловал солдата. Об этом Forrights.am рассказала мать военнослужащего. «Сына призывали 15 января. Первый звонок поступил 18 числа, он уже был в Мартакерте. Сказал: мама джан, я в таком-то месте, во второй раз сообщил про карантин, сказал, мол, мама, спаси меня».

Парень звонил матери и просил о помощи несколько раз, однако о том, что именно с ним случилось, не рассказывал. Мать встретилась с ним в день присяги. «Он был подавлен. Спрашиваю, что случилось, не говорит, просит помочь. Но, что, говорю, случилось, я должна знать, чтобы помочь. С горем пополам рассказал через два дня, что его непосредственный командир завернул его в одеяло, избил, а дней через 4-5 изнасиловал. Сначала избил, потом изнасиловал».

Мать рассказывает, что случаи изнасилования носили периодический характер. «Повторялось раза 4-5. Мне говорили: ребенок привязан к тебе, потому и ноет». Вспоминая о случившемся, парень разговаривает криком, краснеет, задыхается. «Фактически, 3 февраля мой сын принял присягу в таком состоянии. Сказал мне: мама джан, не знаю, как я буду жить, ты сейчас уедешь, он меня убьет».

Сын показался ей подавленным, выглядел испуганным. Женщина решила без промедлений отвести его к командиру части. «Сказала, чтобы он все рассказал. Сама вышла из комнаты. Не могла слушать».

Командир удивился: «Мы любим всех солдат, как своих детей».

В третьем гарнизонном следственном отделе СК Армении завели уголовное дело по факту осуществления действий сексуального характера. Военнослужащий признан пострадавшим. При этом с февраля его незаконным образом, без каких-либо правовых оснований содержат в военной полиции, а подозреваемый в преступлении капитан остается на воле и продолжает исполнять свои служебные обязанности.

Узнав, что сын содержится в военной полиции, в середине февраля женщина написала письмо министру обороны Армении Вигену Саргсяну, сообщила об инциденте, требуя немедленно вызволить его из военной полиции и доставить в Армению, однако ответа она до сих пор не получила.

То, что министру известно об инциденте, — факт, он в курсе, что военнослужащего незаконно содержат в изоляторе военной полиции, и он не принял никаких мер, отмечает ресурс. Зная все это, министр проявляет преступное безразличие, отмечают армянские СМИ.

Minval.az