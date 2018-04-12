Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики, сообщает пресс-служба Кремля.

«В поздравлении глава Российского государства отметил, что убедительная победа на выборах наглядно подтверждает высокий политический авторитет И.Алиева, свидетельствует о признании его заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Minval.az