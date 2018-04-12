Президент Ирана Хасан Рухани поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на выборах Президента Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Президента Ирана.

«Передаю искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Азербайджана. Эти выборы показали, что азербайджанский народ поддерживает планы правительства и заинтересован в продолжении пути развития страны под Вашим руководством. Не сомневаюсь, что процесс расширения дружественных и братских связей между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой будет продолжаться благодаря усилиям руководства двух стран», — говорится в поздравлении.

Хасан Рухани также пожелал Президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов, народу Азербайджана — процветания.

Minval.az