По данным портала Image Satellite Internacional, почти все военные корабли РФ покинули сирийский порт Тартус. Подчеркивается, что передислокация произошла из-за угрозы ракетного удара, который готовит западная коалиция по сирийским объектам военной инфраструктуры, пишет «МК».

ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian #Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.

Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy #Syriastrikes #foxnews #kilo pic.twitter.com/guRA9w0qqt

— imagesatintl (@imagesatint) 11 апреля 2018 г.