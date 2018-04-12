По данным портала Image Satellite Internacional, почти все военные корабли РФ покинули сирийский порт Тартус. Подчеркивается, что передислокация произошла из-за угрозы ракетного удара, который готовит западная коалиция по сирийским объектам военной инфраструктуры, пишет «МК».

Согласно спутниковым снимкам, которые были опубликованы мониторинговым порталом Image Satellite Internacional, корабли ВМФ России, расположенные в сирийском Тартусе, почти в полном составе вышли в открытое море. Портал указывает на то, что передислокация произошла из-за готовящихся ракетных ударов США и их союзников по Сирии.

На одном снимке в порту находятся семь российских боевых кораблей, два катера «Грачонок» и две подводные лодки класса «Кило». Однако на снимке от 11 апреля видно, что порт опустел.

Другой мониторинговый ресурс CivMilAir также сегодня сообщал о том, что в США в небо был поднят так называемый самолет Судного дня — воздушный командный пункт, созданный на базе «Боинга-737». По данным ресурса, этот самолет, позволяющий управлять страной в экстренных ситуациях, взлетает только по приказу из Пентагона.

Minval.az