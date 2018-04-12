На что делают ставку в Ереване?

Дети, как известно, любят «играть в войнушку». Взрослые, впрочем, тоже. Убежденных, а вернее сказать, «упертых» пацифистов могут возмущать игрушечные танки и автоматы, но в реальности популярность этих игрушек только растет. На прилавках магазинов теснят друг друга модели самолетов-истребителей, уже давно не новость и не сенсация куклы Барби в военной форме, а уж о популярности рассчитанных уже не на детей, а на взрослых компьютерных игр на военную тему, от «танчиков» до «спецназовских операций», в разработке которых принимал участие Том Клэнси, нечего и говорить. Тем более бьют рекорды популярности военные драмы и телесериалы. Все это захватывает, будоражит, заставляет сопереживать и, конечно же, представлять себя на месте главных героев…

Но вот куда хуже, когда «поиграть в войну» решают генералы. Особенно если они при этом не очень понимают, где заканчивается игра в войну по заранее написанному сценарию с заранее определенными победителями и проигравшими, и начинается реальная война, где чья-то армия может действовать совсем не так, как ей предписали чужие штабные аналитики. И, судя по всему, именно это происходит сегодня в Армении, где дан старт весьма опасной военной авантюре.

Военные игры на чужом поле

Как стало известно накануне, на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана Ереван устроил масштабные учения. Кое-кто из армянских борзописцев поспешил даже окрестить их «беспрецедентными». По информации местных СМИ, в частности, ереванской «Лрагир», «на прошлой неделе подразделения 2-го армейского корпуса Вооруженных сил Армении провели незапланированные учения. По словам начальника генерального штаба ВС Армении Мовсеса Акопяна, учения впервые прошли у передовой линии, непосредственно на оборонительном участке. Также проводились боевые стрельбы, отрабатывался сценарий боевых действий в горных условиях.

По сценарию учений ВС Армении предотвратили внезапное нападение противника, уничтожили подразделения последнего, при этом применив новые технологии. Причем, целью было также отрабатывание действий по обеспечению безопасности трассы Сотк-«Карвачар» (Кельбаджар, здесь и далее кавычки наши — Ред.) и населения «Карчавара». В учения были вовлечены авиационные подразделения ВС Армении, в том числе ударные вертолеты Ми-24 и штурмовики Су-25».

Впрочем, на самом ли деле армянским «зинворам» и руководящим ими «индханур аррмамбам» удалось устроить невиданную в мировой истории демонстрацию военной мощи, которой должны были испугаться все соседи на пять тысяч километров в окружности — это еще как посмотреть. То, что армия регулярно проводит учения, ни для кого не новость и тем более не сенсация. Около месяца назад, 12 марта, крупные учения с участием бронетехники, авиации и ракетно-артиллерийских установок стартовали в Азербайджане. В них в общей сложности было задействовано 25 тысяч военнослужащих. Наконец, правы те, кто считает, что армия без регулярных учений — это пустая трата денег и не более того. Другое дело, что учения — дело дорогостоящее, а так как денег у Армении немного, и проводить войсковые тренировки с должной частотой не получается, остается только трещать во всю мощь тренированных голосовых связок о «беспрецедентных маневрах» и т.д. Тем более на фоне выступлений оппозиции, когда властям Армении волей-неволей приходится искать способ поддержать свой пикирующий авторитет.

Но все это не отменяет другой — и весьма опасной — стороны происходящего. Прежде всего, свои военные игры Армения устроила во всех смыслах на чужом поле — в захваченном Кельбаджарском районе. Учения на чужих оккупированных землях — это априори провокация. Тем более если это военные игры на территориях, откуда мировое сообщество требует вывести войска без торга и предусловий. Одно только это — уже информация к размышлению, точнее, красноречивое доказательство, что нынешнее ереванское руководство к выводу войск из оккупированных азербайджанских районов, окружающих бывшую НКАО, не готова. Тем более нельзя не заметить, что все происходит вблизи линии фронта, да еще на фоне устроенной Арменией «игры на обострение». Это и участившиеся обстрелы прифронтовых сел, и провокационные заявления, и «игры с огнем» уже на нахчыванском направлении.

Эксперты на этом фоне советуют вспомнить события не такого уж давнего прошлого. Летом 2014 года обстановка на линии фронта резко обострилась, и вновь «с подачи» Еревана. Число погибших с обеих сторон измерялось десятками. Но сдвинуть в свою пользу линию фронта Еревану не удалось. Сделать Азербайджан более уступчивым на переговорах тоже. В ноябре 2014 года Армения решила «взять реванш» и устроила масштабную провокацию, организовав в оккупированном Карабахе масштабные «учения». На захваченные азербайджанские земли стянули едва ли не все танки и прочую бронетехнику, которая имелась в наличии. В прифронтовых азербайджанских селах отчетливо слышали звуки выстрелов. А 12 ноября вертолет Ми-24 вооруженных сил Армении устроил «боевой разворот» в направлении азербайджанских позиций. И получил под брюхо залп из ПЗРК «Игла». Итог — три трупа с армянской стороны (экипаж вертолета), громкие вопли и разочарование, когда никто не стал устраивать Азербайджану «публичное наказание» и «выкручивание рук». Потом полтора года на линии фронта было тихо — до весны 2016 года, когда Армения после «бряцания языком» решила устроить новую силовую провокацию на линии фронта. Но на сей раз потери для нее были куда серьезнее, очевиднее и, начистоту говоря, обиднее.

Но вот что примечательно. Не будем пытаться оценить «на расстоянии» общий интеллектуальный уровень команды Сержа Саргсяна, который, без сомнения, сохраняет за собой в Армении все властные рычаги, но вот даже далеко не гениальным провидцам наглядных уроков и ноября 2014 года, и тем более апреля года 2016-го Еревану должно было бы хватить для понимания простого факта: ситуация изменилась, и провокационные игры вблизи линии фронта лучше не устраивать. Особенно если играть приходится во всех смыслах на чужом поле: логику событий в регионе уже давно определяет не Ереван, а Баку. И не только в экономике, кстати говоря. Но тем не менее в Кельбаджарском районе Ереван устроил очередное опасное милитари-шоу. А если вблизи линии фронта устраивают игры с огнем, значит, это кому-нибудь нужно.

Старая «многоходовка» в новых декорациях

И вот тут уже стоит обратить внимание еще на одно обстоятельство. В отличие от прошлых прецедентов такого рода, армянские «обер-зинворы» и прочие «индханур аррмамбы» на фоне учений уже не торопятся раздавать интервью в стиле «вот сегодня мы ударим из «Искандеров» по нефтяным объектам Апшерона, завтра возьмем Евлах, Мингечаур и Гянджу, а через неделю будем пить чай в Баку». В СМИ «засвечен» сугубо оборонительный сценарий: «зинворы» вроде бы учились отражать нападение и обеспечивать безопасность «населения Карвачара». Что уже выглядело как явный «отсыл» и к прогнозам аналитиков, которые через два года после апрельских боев наконец-то решились произнести крамольную фразу, что карабахский конфликт вообще-то имеет военное решение, и к «утечкам», что в Азербайджане уже в ближайшем будущем может быть отдан приказ решить вопрос военным путем, если переговоры не дадут результата. Подчеркнем: у Азербайджана есть все права «зачистить» Карабах от агрессоров и восстановить свою территориальную целостность военным путем. Да, наша страна привержена мирному решению, но если возможности для мирного решения будут исчерпаны, то Азербайджан готов использовать все способы, предусмотренные в международном праве.

Версия, что по ту сторону линии фронта «готовятся отражать азербайджанское наступление», в этой ситуации просто просится на язык. Тем более что в Азербайджане на днях заговорили и о незаконной добыче золота, которую ведут армянские оккупанты, а это прежде всего Зодский рудник. Но…

Намеренно оставим за скобками поиски ответа на вопрос, какое количество мирного населения осталось сегодня в оккупированном Карабахе. Просто напомним такой общеизвестный и для кого-то крайне неудобный факт: в отличие, скажем, от Ханкенди, в Кельбаджаре заметного армянского населения до войны не было. И те, кого нам сегодня громко именуют «мирными жителями Карвачара» — это субъекты, которые перебирались туда в надежде поживиться чужим имуществом и занять дома, хозяева которых, как они прекрасно знали, были в лучшем случае изгнаны, в худшем — убиты. Что уже автоматически делает их никакими не «мирными гражданами», а соучастниками преступления. Важно другое. Во-первых, с учетом разницы в военном потенциале, армянским властям лучше бы не устраивать военные игры у линии фронта на чужом поле, а готовить общественное мнение к тому, что с чужих захваченных земель придется уходить, чтобы уже завтра не пришлось оттуда бежать, побросав башмаки. А во-вторых, как показала судьба того же села Талыш, по поводу безопасности этого самого «мирного населения» в кавычках и без разного рода «индханур аррмамбы» предпочитают не особенно париться. Так что все провокационное милитари-шоу имеет совсем другую направленность. В Ереване просто разыгрывают привычную «многоходовку». Сначала — громкая пиар-кампания в стиле «мы хотим мира, а вот такой-сякой Азербайджан готовится к войне и собирается напасть на наши церкви и хачкары». Затем — игры с огнем вблизи линии фронта, серия провокаций, в ответ на которые должен последовать удар уже с азербайджанской стороны. И вот тут уже в Ереване поднимают новый крик и зовут на помощь своих ближних и дальних союзников, и прежде всего Россию. Ту самую Россию, с которой подписывают соглашения об объединенных группировках войск и от которой получают оружие, кредиты на его приобретение, нефть и газ по внутренним ценам и многое другое.

Здесь, правда, есть одна неувязочка. Кельбаджарский район, как и вообще оккупированные земли Азербайджана, не входят в зону ответственности ОДКБ. И совсем недавно Еревану об этом напомнили открыто и вполне официально. Только вот в Армении это, похоже, пропустили мимо ушей. И, похоже, дело не только в том, что примеры Сухуми, Цхинвали, Донбасса, а тем более Крыма убедили местных «стратегов», что Россия не будет обращать внимания на признанные границы и международное право. Просто старое правило, согласно которому, генералы всегда готовятся к прошлой войне, получило в Армении свое прочтение. Пришедшие к власти в этой стране «полевые командиры» первой волны армянской агрессии против Азербайджана продолжают мыслить категориями ранних девяностых. И пребывают в полной уверенности, что с командованием Южного военного округа России смогут договориться так же легко и быстро, как и с командованием 366-го полка. И если даже не получится договориться заранее, то это не страшно. В Ереване уверены: после того, как на линии фронта действительно «начнется», Москва даже теоретически не сможет остаться в стороне.

Только вот…на календаре уже не первая половина девяностых с их весьма условно ограниченной законами «свободой рук» для всех, кто в этих самых руках держал оружие. И сегодня, на фоне опасного витка напряженности в отношениях с США, санкций за Крым, экономических неурядиц и политических проблем, Москва менее всего заинтересована в том, чтобы, как выражаются продвинутые пользователи Интернета, «впрягаться» еще и за свой «форпост». К сожалению, в Ереване этого, похоже, не понимают. Но есть надежда, что понимают в Кремле.

Нурани

Minval.az