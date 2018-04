HOLLYWOOD, CA — JANUARY 16: Actress Angelina Jolie arrives at the premiere of 20th Century Fox’s ‘Kung Fu Panda 3’ at TCL Chinese Theatre on January 16, 2016 in Hollywood, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Ежегодно британская компания YouGov проводит международный опрос, в ходе которого определяет самых популярных мужчин и женщин. В этом году число респондентов выросло до 37 тысяч человек из 35 стран. Каждый участник рассказал о том, какая знаменитость восхищает его больше остальных, а затем данные по каждой стране были обработаны с учетом количества общего населения. В итоге, рейтинг «The Most Admired» возглавила Анджелина Джоли— актриса занимает лидирующую позицию уже второй год подряд, а в общем списке расположилась на второй строке (актрису опередил Билл Гейтс).

Следом за Анджелиной самыми популярными являются Мишель Обама и Опра Уинфри.

Далее рейтинг выглядит следующим образом:

4. Королева Елизавета II

5. Хилари Клинтон

6. Эмма Уотсон

7. Малала Юсуфзай

8. Ангела Меркель

9. Тэйлор Свифт

10. Мадонна

11. Айшвария Рай

12. Приянка Чопра

13. Дипика Падуконе

14. Галь Гадот

15. Тереза Мэй

Minval.az