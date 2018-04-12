Британские ВВС находятся в боевой готовности для нанесения возможного удара по Сирии.

Как передает ТАСС, об этом со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила в четверг газета The Times.

«У нас есть самолеты на Акротири [база ВВС Великобритании на Кипре], — цитирует издание источник. — Мы готовы».

Би-би-си со ссылкой на собственные источники сообщила в среду, что Мэй выразила готовность присоединиться к военным действиям против правительственных сил Сирии без одобрения британского парламента. По данным газеты Daily Telegraph, премьер распорядилась, чтобы британские подводные лодки выдвинулись к берегам ближневосточного государства на расстояние ракетного удара.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением с их стороны боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска.

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