Мир серьезной политики ломится от предложений политтехнологов, и сказать, что нет спроса, было бы в корне неверно. Однако не везде и не всегда разработки технологов в цене, особенно, когда дело касается политики, осуществляемой серьезными дееспособными людьми.

Есть много примеров, когда универсальных решений по самым трудным вопросам добиваются политики без стороннего участия, показывая тем самым, что не хуже технологов разбираются в премудростях науки высокой политической моды. Другими словами, состоявшиеся управленцы сами творят моду, находя оригинальные и рациональные формулы успеха.

Соло азербайджанского лидера Ильхама Алиева – тому подтверждение. Осуществляя успешный синтез теории и прикладной дисциплины, он демонстрирует высокий управленческий пилотаж. Он, безусловно, базируется на доверии национального избирателя. В этом и кроется изюминка его концепции, которая позволила на протяжении лет уверенно выдержать курс на устойчивость.

В настоящем самым большим завоеванием, достижением Азербайджана является стабильность, которая дает возможность производительным силам решать востребованные задачи. Грош цена власти, если она не в состоянии обеспечить спокойствие и размеренность. Штормовые ветры эпохи, будоражащие расшатывающие жизнь государств, которым не один десяток лет, показывают, насколько высока цена стабильности.

Страна, вовлеченная в конфликт и имеющая проблему оккупации, не может считаться стабильной, — могут возразить оппоненты. Однако справедлив ли такой вывод – считать незавершенную армянскую агрессию причиной подвешенности, или же уязвимости сегодняшнего Азербайджана? Абсолютно нет.

Апрель 2016 года, став краеугольным камнем концепции Ильхама Алиева в его предыдущей президентской каденции, на все времена вписан в новую историю страны, как символ решительности, состоятельности и настойчивости. Не случайно политтехнологи Армении пытаются выдать желаемое за действительное, подсовывая сообществу неправду об апрельских боях. Пропагандистская возня не стоит выеденного яйца. Боевая часть операции азербайджанской армии с логическим продолжением в виде возрождения села Джоджуг Марджанлы показала, насколько Азербайджан является хозяином положения в регионе, каковы его истинные намерения в свете зловещей одержимости неадекватного соседа.

Страна, находящаяся в солнечном сплетении Евразии, находясь под пристальным фокусом внимания супер держав, умеет самостоятельно выстраивать сбалансированный вектор движения. Потому Азербайджан не является яблоком раздора в битве гигантов. Он не дал слабину, доказал способность быть в стороне от игр держав. Геополитический вес субъектов международного права измеряется не географическими параметрами, не показателями демографии или же иными качествами, а способностью национальных элит найти свое назначение в глобальной сетке.

Почерк Ильхама Алиева легко узнаваем, и он вселяет уверенность, прежде всего, в соотечественников, давая понять, что страна двигается по продуманной и программной траектории, и каждый новый виток действий отточен до мельчайших деталей.

Не секрет, что большая политика влюблена в такую популярную сферу, как рейтинготворчество. Однако с ней дружат далеко не все. Коль речь о креативных политиках, то для них самым главным и неотъемлемым звеном в цепи действий является рациональность. Если она реально осязаема, стало быть, есть резон для бесед об успешности и обнадеживающих мотивах.

Успешные политики всегда нацелены на результат, и для них играет роль не манипулятивная практика, не жонглирование общественным сознанием, а избавление от равнодушия в пользу реалистичного поиска. Все, что делается с пониманием важности, желанием добиться востребованного, находит одобрение в среде людей, заставляет их доверять власти.

Способность вырабатывать нестандартные решения, тонко маневрировать, быть конкретным там, где многое запутано, отличает Ильхама Алиева от коллег из мировой политической элиты. Многим свойственно все время думать об улучшении имиджа, искать поддержку от тех же политтехнологов, копировать других. Однако есть эффективный рецепт, избавляющий от комплекса недостаточности, и им владеет азербайджанский лидер. Его суть сводится к нацеленности иметь свой имидж, выстроенный на собственных представлениях и видениях.

В системе выборных координат наличествует один реалистичный рейтинг – это итоги волеизъявления. На них всегда оказывают колоссальное воздействие результаты политики, проводимой людьми во власти. Иначе говоря, доверие избирателя есть концентрированное отношение к показателям эффективности реформ, инноваций и программных действий.

Ильхам Алиев не первый год является абсолютным лидером, которому удалось инициировать дугу стабильности в регионе, приобщив к созидательному действию не только соотечественников, но и производительные силы соседних государств. Так был заложен фундамент надежности, на котором продолжается активное многомерное действие.

За предсказуемость люди всегда готовы отдать свои голоса, ибо ясность целей – это больше, чем половина успеха. Потому азербайджанский избиратель сказал свое веское слово, остановив выбор на логике очевидного здравомыслия.

Minval.az