Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Ширванлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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