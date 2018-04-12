Правительственные войска Сирии взяли под контроль город Дума — последним оплотом боевиков в Восточной Гуте.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

«Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом», — сказал генерал.

По его словам, в освобожденный от боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» город будут направлены подразделения российской военной полиции, которые будут следить за правопорядком при передачи Думы под контроль официального Дамаска.

Из Думы при содействии Центра по примирению продолжают вывозить, в ближайшее время завершится эвакуация оставшихся членов «Джейш аль-Ислам». По словам первого замначальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Познихира, боевики сдали российской стороне более 400 единиц оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы.

Всего из Думы удалось вывести более 165 тысяч человек и освободить из плена боевиков 250 заложников.

В настоящий момент подходит к концу операция по выводу членов незаконных формирований из пригорода Дамаска, а обстановка в регионе почти полностью стабилизировалась, заявили в Генштабе России.

Minval.az