Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву в связи с уверенной победой на президентских выборах, состоявшихся 11 апреля.

«Передаю самые сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост президента на выборах, проведенных в Азербайджане 11 апреля. Вызывает удовлетворение, что эти выборы, отражающие волю дружественного и братского азербайджанского народа, проведены в условиях прозрачности и доверия. Безусловно, велика роль вашего лидерства в развитии братского Азербайджана как страны, где существуют стабильность, спокойствие и благосостояние.

Твердо уверен в продолжении вашей роли лидера в углублении развития как на двусторонней, так и многосторонних платформах, а также в достижении взаимоотношений еще более высокого уровня в интересах наших братских народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю вам здоровья и счастья, передаю вам самые искренние пожелания во имя благополучия и стабильности братского Азербайджана», — говорится в поздравлении.

Minval.az