Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает в среду пресс-служба главы Азербайджанского государства.

Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах, пожелал новых успехов в президентской деятельности на благо азербайджанского народа.

Глава Азербайджанского государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность, что отношения дружбы и братства между странами и впредь будут развиваться во всех областях.

Minval.az