Глава государства Ильхам Алиев обратился к народу Азербайджана. В обращении говорится:

«Дорогие сограждане! Азербайджанский народ вновь оказал мне высокое доверие на президентских выборах.

Я выражаю глубокую благодарность своему родному народу за оказанное доверие и поддержку.

Я всегда ощущаю поддержку азербайджанского народа. Эта поддержка, которая является основным условием для нашего развития, придает мне силы.

Единство между народом и правительством является основным фактором нашего развития.

На этих выборах азербайджанский народ проголосовал за стабильность, безопасность, развитие и прогресс.

Он высоко оценил работу, осуществленную за последние 15 лет. Мы добились этих успехов вместе с вами.

Единство между правительством и народом, наша целенаправленная политика превратили Азербайджан в сильное государство.

Усиливается международное влияние Азербайджана, мы заняли достойное место в мировом масштабе. Сегодня Азербайджан является государствам, к которому питают большое уважение, симпатии и поддержку в мире.

Мы – верные партнеры, с нами считаются, и мы смогли серьезно укрепить наши позиции на международном уровне.

Мы ни на йоту не отступили от своей позиции по поводу армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Наша принципиальная позиция еще более укрепляется. Этот конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Другого пути нет.

За последние годы множество влиятельных международных организаций приняли ряд решений и резолюций, поддерживающих нашу позицию, справедливость.

Мы достигли больших дипломатических побед. Наряду с этим мы добились крупного успеха на поле боя. Азербайджанский солдат, наша армия освободила часть наших территорий, находящихся под оккупацией. Частично Агдеринский, Физулинский и Джабраильский районы Азербайджана очищены от оккупантов. И на этих землях сегодня развевается флаг Азербайджана. На освобожденные от оккупации территории возвращается жизнь, возвращаются люди. На этих землях проводятся президентские выборы. Придет день и на землях, которые сегодня находятся под оккупацией, будет поднят флаг Азербайджана, будут проведены президентские выборы и будет избран президент страны.

Мы должны стать более сильными. Для этого нам следует сформировать более крепкую экономику. За последние 15 лет не было второго государства, которое прошло развитие в сфере экономики, как Азербайджан. Наша экономика увеличилась в 3,2 раза. И сегодня Азербайджан находится в списке самых конкурентоспособных стран мира. Мы находимся на 35-ом месте в мире по показателям конкурентоспособности.

В центре внимания нашей политики всегда находились граждане Азербайджана, их проблемы, заботы, благополучие.

За последние 15 лет зарплаты и пенсии были увеличены в 7-8 раз. И эта политики будет продолжена в будущем.

За эти годы Азербайджан стал космической державой. Мы привозим в страну самые передовые технологии, применяем их, и научно-технологическое развитие станет одним из основных приоритетов нашей будущей деятельности.

Одним словом, результаты по различным сферам очевидны. Азербайджан реализует гигантские энергетические и транспортные проекты. Благодаря этим проектам, нашей инициативе и участию составляются новые энергетические и транспортные карты Евразии.

Никогда Азербайджан не был столь сильным, как сегодня. Мы построили сильное государство, должны сделать его более сильным, и я уверен, что мы добьемся этого.

Мы прошли достойный путь. Путь побед и успехов. Уверен, что мы всегда будем идти по победному пути.

Вперед, к новым победам!»

Minval.az