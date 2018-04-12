Сначала Украина вернет весь Донбасс, а затем аннексированный Крым. В этом убежден секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, о чем он заявил в интервью изданию «Гордон».

«Возвращение оккупированных территорий — важнейший приоритет для нашей страны. Сначала, убежден, будет возвращен весь Донбасс, потом — Крым», — сообщил секретарь СНБО.

При этом он отметил, что для Украины вопрос возврата Донбасса и Крыма является вопросом экономической мощи, усиления Вооруженных Сил и силовых структур.

Также, по мнению Турчинова, важным фактором является сохранение единого «антипутинского, международного антиимперского фронта».

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