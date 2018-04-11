Лейла Алиева на своей странице в соцсети Instagram поделилась фотографией Ильхама Алиева.

Дочь главы государства сопроводила фотографию комментарием: «Поздравляю нашего любимого президента и моего самого достойного и дорогого папу! Спасибо всем, желаю счастья, здоровья и добра! Чтобы солнце всегда светило ярко, над нашей страной и миром!»

Minval.az