Лейла Алиева на своей странице в соцсети Instagram поделилась фотографией Ильхама Алиева.
Дочь главы государства сопроводила фотографию комментарием: «Поздравляю нашего любимого президента и моего самого достойного и дорогого папу! Спасибо всем, желаю счастья, здоровья и добра! Чтобы солнце всегда светило ярко, над нашей страной и миром!»
Sevimli prezidentimizi və mənim ən layiqli və əziz atamı təbrik edirəm! Hamınıza təşəkkürümü bildirirəm, xoşbəxtlik, cansağlığı və xeyirli günlər arzulayıram! Qoy günəş ölkəmizin və dünyanın üzərində daim parlasın! *** Поздравляю нашего любимого президента и моего самого достойного и дорогого папу! Спасибо всем, желаю счастья, здоровья и добра! Чтобы солнце всегда светило ярко, над нашей страной и миром!