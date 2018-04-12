Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила готовность присоединиться к ударам США по территории Сирии без одобрения парламента Соединённого Королевства. Об этом сообщила телеканал Би-би-си со ссылкой на собственные источники.

— Тереза Мэй, похоже, готова присоединиться к боевым действиям против режима Асада без предварительного согласия парламента, — цитирует Би-би-си собеседника.

Позже издание Telegraph сообщило, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ подводным лодкам ВМС Великобритании войти в пределы радиуса, с которого могут быть нанесены ракетные удары по Сирии.

Как отмечает газета, удары по Сирии могут быть нанесены уже в ночь на четверг. Издание сообщило, что Мэй созвала министров на экстренное заседание кабмина.

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