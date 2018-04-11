Содействие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта является одним из приоритетов России, заявили сегодня в МИД РФ, отвечая на запрос «Вестника Кавказа» об итогах двухлетней работы посредников по мирному решению карабахской проблемы после установления второго перемирия на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, которым завершились апрельские бои за Карабах 2016 года.

Прежде всего, в МИД отметили, что Южный Кавказ имеет весьма важное значение для России. «С уверенностью можно сказать одно: стратегический курс на тесное взаимодействие с партнерами на пространстве СНГ был и остается неизменным. При этом одним из важнейших региональных направлений этой внешнеполитической линии России является Южный Кавказ, регион с древней и очень непростой историей, исключительным этническим и языковым разнообразием, огромным человеческим и экономическим потенциалом и одновременно не свободный от сложных многолетних конфликтов», — сказано в ответе МИД РФ.

«Для нас, разумеется, глубоко не безразлично, что происходит в этом соседнем с Россией регионе. Мы последовательно заинтересованы в том, чтобы там восстановился мир и спокойствие, открылись границы, возобновились торгово-экономические связи. Именно поэтому содействие в урегулировании, в частности, нагорно-карабахского конфликта относится к числу наших приоритетов, зафиксированных в Концепции внешней политики Российской Федерации. Будем продолжать вести посредническую работу с учетом российского сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, а также договоренностей, достигнутых с руководством Азербайджана и Армении в трехстороннем формате», — заверили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также отдельно МИД остановился на значимости для России стратегических партнерских отношений с Азербайджаном. «В основе этих отношений лежат принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы, общие история и культура, переплетенные воедино судьбы миллионов людей. Связи между двумя братскими народами имеют богатую историю, уходят корнями вглубь веков. Мы последовательно выступаем за дальнейшее всестороннее и взаимовыгодное развитие политических, торгово-экономических и гуманитарных связей с Азербайджаном. Убеждены, что российско-азербайджанское партнерство отвечает коренным интересам народов наших стран, служит делу стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», — заключили российские дипломаты.

Minval.az