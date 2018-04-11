Во время выборов в органы прокуратуры Азербайджана не поступало обращений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.
Об этом в среду говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.
Во время выборов в органы прокуратуры Азербайджана не поступало обращений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.
Об этом в среду говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.
Дата: 2018/04/11 23:35
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
101
«Поздравляю нашего любимого президента и моего самого достойного и дорогого папу!»
Он набрал 86,09 процента голосов
11 апреля в Азербайджане прошли выборы президента страны
Южный Кавказ имеет весьма важное значение для России
От имени партии говорил Али Ахмедов
Центр независимых исследований »ELS» обнародовал результаты exit-poll, проведенного на президентских выборах.
Акция стартовала от Центра Гейдара Алиева
Доход превысит миллиард долларов