В штаб-квартире Партии Ени Азербайджан сегодня была проведена пресс-конференция, посвященная выборам президента.

Как сообщает АПА, выступвший на мероприятии заместитель председателя, исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов заявил, что выборы, начавшиеся в 8:00, завершились в 19:00 и считаются состоявшимися: «По информации из ЦИК в голосовании приняли участие 3,9 миллиона избирателей. По результатам exit-poll опросов за Ильхама Алиева проголосовало более 80% избирателей. Это говорит о том, что председатель ПЕА на президентских выборах одержал уверенную победу. ЦИК в ближайшее время объявит итоги выборов. Азербайджанский народ сделал правильный выбор в пользу Ильхама Алиева».

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